Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.
Geçmiş olsun Muğla.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 7, 2021
Datça açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
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