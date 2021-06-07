Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 19:18
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.


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