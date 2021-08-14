Ekipler şüphe üzerine otomobili durdurdu, şüpheliler sınırı geçemeden yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen ve FETÖ üyesi olduğu belirtilen 3 şüpheli yakalandı.

İHA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 08:53
Ekipler şüphe üzerine otomobili durdurdu, şüpheliler sınırı geçemeden yakalandı
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İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dörtyol kavşağında durdurdu.

Otomobilde yapılan kontrollerde aralarında FETÖ şüphelisi olarak yargılanmalarına devam edildiği öğrenilen kişilerin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi E.Ş., H.D. ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.


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