Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul'a gelen Afganlarla ilgili açıklama

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e geldi. İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek etkinlikler öncesinde, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’na, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan eşlik etti. İmamoğlu’nun ziyaretinin, geleneksel olarak düzenledikleri 11 CHP’li il belediye başkanları toplantısına denk geldiğini belirten Ekicioğlu, İBB Başkanı’na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

GÜLÜMSETEN YANIT

Ziyaret sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin, “Siyasal sorum olabilir mi” sözleri ilginç anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu’nun gazeteciye verdiği, “Yani siyasaldan kastın ne? Sınava girmiyoruz herhalde. Ben işletme okudum ama” yanıtı gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu, gazetecinin, “İstanbul’da mülteci göçü için nasıl tedbir aldınız? Mülteciler için farklı fiyat uygulamaları gibi bir çalışmanız var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“EVRENSEL HUKUKA TERS DÜŞEN KARARLARI ALMAYIZ”

“Biz, hukuku temsil ediyoruz. Hukukun yön verdiği biçimde hareket etmek zorundayız. Bu, bazı konularda ulusal hukuk sistemimizdir, bazen de evrensel hukuk sürecidir. Dolayısıyla bunlara ters düşen birtakım kararları alma şansımız yoktur. Doğru da olamaz. Şunu net olarak ifade edeyim: Mülteci konusu, ülkemiz için çok derin bir sorundur. Bu sorunun, başlangıcından beri analiz edilmesi gerekir. Ne yazık ki, memleketimizin dış politika süreçleri sonrasında, dönem dönem yapılan eksikliklerden ötürü yoğun bir mülteci ya da sığınmacı tarifiyle, insanların ülkemizin farklı şehirlerine misafir olmasına maruz kaldık. Bunun sayısını, dönem dönem mülki idareciler verememektedir. Bu daha da acıdır ve vahimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, mülteci ve sığınmacı konusunda net bir sayı alamamaktayız. Ama bazı raporlara göre, 1 milyon 600 bin; belediye başkanlarının söylemine bakarsanız 2 milyonu aşkın mülteci vardır İstanbul'da. Bu; 6, 7, 8 yıl içerisinde dünyanın hiçbir yerinde olmayacak, olmamış kadar yüksek oranda mültecinin bir kente yerleşmesi anlamına geliyor. Düşünsenize; yüzde 15 demografisi değişiyor bir şehrin. Çok büyük bir oran”

"ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTEDİR"

“Türkiye, mülteci konusunda ne yazık ki yalnız bırakılmaktadır. Yani bölgede yaşanan her göç sorununda, sanki tek kapı Türkiye'ymiş gibi davranılmaktadır. Bu konunun iç siyasi hataları da vardır, ama oraya girmeyeceğim. Günün sonunda; milletçe bizim arzumuz şudur: Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere, barış içindeki vatanlarına, gerekli altyapı oluşturulduktan sonra, dönmeleridir. Dönmeleri şarttır, gereklidir. Onlar için de gerekli. Hiçbir insanını, vatanının dışında mutlu olması çok fazla beklenemez. Bu koşulların sağlanması da ne yazık ki tek başına ulusal bir mesele değil, uluslararası bir meseledir. Bu boyutuyla beklentimizi dile getireyim. ‘Mülteci akınına karşı aldığınız bir tedbir var mı’ diye sordunuz. Bizim böyle bir tedbir alma şansımız yok. Buna dönük uygulamalar, dış politika süreçlerdir. Umuyorum ki en doğru, en sağlıklı kararları alan bir hükümet olsun, dış ilişkiler bürokrasisi olsun; bunu temenni ediyoruz. Ama şu anki gidişat, bizi mutsuz etmektedir.”