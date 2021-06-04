"Elini kolunu sallayarak geziyorlar": Arnavutköy'de silahlı çatışma
Arnavutköy'de 2 grup, çocuk parkının yanında kavgaya tutuştu, kavganın silahlı çatışmaya dönmesi üzerine kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.
Olay dün akşam 20.30'da Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkının yanında karşı karşıya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı.
Kavga silahlı çatışmaya dönerken taraflar arasından 1 kişi ve o sırada sokaktan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
PARKTA ÇOCUKLAR OLSAYDI
Yaşanan silahlı çatışmanın ardından mahallede korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, "Şu anda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Bu rant bir türlü önlenemedi geçtiğimiz hafta yine çatışmalar yaşandı mahallemizde. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar. Neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi." dedi.
Video Haberler
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Peker sorusuna dikkat çeken yanıt
- Lübnan'dan dolar kararı
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
- AKP'li meclis üyesinden 'yorumsuz' istifa