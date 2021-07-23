Erdoğan, sel bölgesinde: Ne olur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın
Sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’e giden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Toplam 550 konut inşa edeceğiz. Köylerimizde 50 köy evi yapacağız. 5 adet çayevi yapma kararı aldık" açıklaması yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti.
Kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapan Erdoğan, incelemelerinin ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"5 ADET ÇAYEVİ YAPMA KARARI ALDIK"
TOKİ Başkanlığıyla selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde ahırı, deposu bulunan yöresel evlerimizi, merkezde ise 3-4 katı geçmeyen konutlarımızı inşa edeceğiz. Toplam 550 konut inşa edeceğiz.
Köylerimizde 50 köy evi yapacağız. 5 adet çayevi yapma kararı aldık. Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız.
"NE OLUR, ŞU YAMAÇLARDA 5-10 KAT BİNA YAPMAYIN"
Son yıllarda artan küresel ısınmayla bu ilahi dengenin bozulduğuna şahit oluyoruz. Neolur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın. Bu çaylıklar azotla toprağı eritiyor. Bu balçığa dönüşüyor ve o binalar kaymayla karşı karşıya kalıyor.
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