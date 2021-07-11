Erdoğan yeniden sahada: Soylu kadroya alındı mı?

11 Temmuz 2021 Pazar, 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek gösteri maçında yer alacağı iddia edildi.

Cengiz Semercioğlu, Medyatava’da kaleme aldığı yazısında, maçın kadrosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da olacağını belirtti.

Türkiye ve KKTC'nin daha yakın ilişkiler kurmaya başladığının altını çizen Semercioğlu, festivalin 3 gün süreceğini ifade etti.

Semercioğlu şunları yazdı:

"Bakanlar ve ünlülerden oluşacak takımlarda Süleyman Soylu da forma giyecek. Açıkçası Süleyman Soylu'nun performansının nasıl olacağını merak ediyorum... 2018'de Diyarbakır'daki şöhretler maçını statta izlemiştim ve sahadaki en iyi isim Süleyman Soylu'ydu ve bir de gol atmıştı... Son dönemde Sedat Peker'in açıklamalarıyla yıpranan Soylu'nun performansı bakalım bu sefer nasıl olacak?"