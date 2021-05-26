Erdoğan’ın açıklamasından sonra yolu kapattılar

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 07:57

Karadenizli çay üreticileri, hem açıklanan yaş çay alım fiyatlarına, hem de günlük kota ile alım yapılmasına tepki gösterdi. Önceki gün Kemalpaşa Çaykur fabrikası önünde başlayan eylemler dün, Hopa'ya taşındı. İşçiler, “Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir” demişti.

Çay üreticileri, Hopa Çaykur fabrikası önünde toplandı. Çaykur’a ilk kez çay satmadıklarını belirten üreticiler, kontenjansız çay toplayıp, fabrikaya sattıkları dönemler olduğunu hatırlattı.

Fabrika önünde toplananlara seslenen çay üreticilerinden Dursun Ali Koyuncu, "Fabrikanın önünde oturmakla, müdürle pazarlık yapmakla bu iş olmayacak. Eğer kademeli olarak kontenjanı arttırılmazsa, eşimizle dostumuzla toplanıp, perşembe günü daha büyük bir eylem yapacağız. Özel sektörün uyarılmasını istiyoruz. Düşük fiyatla çay almasınlar. Düşük fiyatla çay alınması bu halka en büyük ihanettir. Eylemimiz bir işaretti cüretimizi gösterdik" diye konuştu. (Odatv)

İşte o fotoğraflar: