"Erdoğan'ın yeni imaj çabası kadınlar kayasına çarptı"

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:38

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport'ta "Akşener’in Erdoğan’a çıkışı yenir yutulur cinsten değil" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Yetkin yazıda, Erdoğan'ın Fikri Sağlar’ın türban konusunda söylediklerine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında duran CHP Parti Meclisi’nin başörtülü üyesi Sevgi Kılıç’a atfen “almış yanına vitrin mankeni” demesiyle başlayan tartışmayı hatırlattı.

Erdoğan'ın bir süredir yeni imaj yaratma çabasında olduğunu ifade eden Yetkin, türban çıkışıyla bu çabanın kadınlar kayasına çarptığını savundu.

Akşener'in çıkışına da dikkat çeken Yetkin şöyle devam etti:

"Tartışma Erdoğan, Fikri Sağlar’ın türban konusunda söylediklerine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında duran CHP Parti Meclisi’nin başörtülü üyesi Sevgi Kılıç’a atfen “almış yanına vitrin mankeni” demesiyle çıktı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Ya biraz sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç” cevabı verdi ve kadınlardan “özür dilemeye” çağırdı. #ÖzürDileErdoğan etiketi 1 Ocak gecesi Twitter’de “Trend Topic”, yani en çok bahsedilen konu oldu. Ancak asıl yenir yutulur cinsten olmayan çıkış İYİ Parti lideri Meral Akşener’den geldi. Akşener “Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken” dedi; “Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla."Akşener’in çıkışı sadece Erdoğan’ girmek istemeyeceği bir alana itmekle kalmadı, aynı zamanda tartışmayı kadın cinayetleri konusuna da çekti."

İşte yazıdan ilgili bölüm:

"Erdoğan bir süredir kendisine yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Aslında fotoğraflardaki yüz ifadesine ve vücut diline bakacak olursanız kendisinin çok umurunda değil ama muhtemelen propaganda ekibinin önerisiyle yapıyor bunları. Senfoni Orkestrası konserine gidiyor, evden çıkarken engelli köpek Leblebi ile vedalaşma fotoğrafları medyaya veriliyor, Ahmet Davutoğlu halktan kopmakla eleştirince fırından ekmek alıyor, bakkalda meyve suyu içiyor.

Belki de kitle iletişimi ve propaganda ekibi, böylelikle belki 2019 yerel seçimlerinde kötü kaybettikleri şehirli, eğitimli, merkez sağa yakın seçmenin kalbini “müziksever Erdoğan”, “hayvansever Erdoğan”, “mütevazı Erdoğan” imajlarıyla geri kazanacağını düşünüyor.

ERDOĞAN BU KALIPLARA SIĞAMIYOR

Oysa Erdoğan bu kalıplara sığamıyor, gelemiyor. Sanatçılara siyasi rakiplere karşı daha etkili olabildikleri için değer verdiğini, Hazreti Muhammed’in bir şairi halktan kopmakla eleştirince fırından ekmek alıyor, bakkalda meyve suyu içiyor.

Belki de kitle iletişimi ve propaganda ekibi, böylelikle belki 2019 yerel seçimlerinde kötü kaybettikleri şehirli, eğitimli, merkez sağa yakın seçmenin kalbini “müziksever Erdoğan”, “hayvansever Erdoğan”, “mütevazı Erdoğan” imajlarıyla geri kazanacağını düşünüyor.

Oysa Erdoğan bu kalıplara sığamıyor, gelemiyor. Sanatçılara siyasi rakiplere karşı daha etkili olabildikleri için değer verdiğini, Hazreti Muhammed’in bir şairi Kureyş kabilesine ok atmaktan çok verdiği zarar nedeniyle övmesi örneğiyle gösteriyor örneğin. Sözcü gazetesinin okunmaması çağrısında bulunuyor ve hemen ardından Basın İlan Kurumu gazeteye soruşturma başlatıyor. Ya da son örnekte gördüğümüz gibi “senin türbanlın-benim türbanlım” ayrımına gidebiliyor. Erdoğan’ın çekirdek taraftarı da onu bu yüzden seviyor zaten.

Kadın hakları siyasetçilerin mayınlı arazisi artık, bu konuya özen ve saygı göstermeyenin işi zor.

Akşener’den Erdoğan’a verdiği yanı bu nedenle azımsanacak gibi değil.

Kureyş kabilesine ok atmaktan çok zarar vermesi nedeniyle övmesi örneğiyle gösteriyor örneğin. Sözcü gazetesinin okunmaması çağrısında bulunuyor ve hemen ardından Basın İlan Kurumu gazeteye soruşturma başlatıyor. Ya da son örnekte gördüğümüz gibi “senin türbanlın-benim türbanlım” ayrımına gidebiliyor. Erdoğan’ın çekirdek taraftarı da onu bu yüzden seviyor zaten.

Kadın hakları siyasetçilerin mayınlı arazisi artık, bu konuya özen ve saygı göstermeyenin işi zor.

Akşener’den Erdoğan’a verdiği yanı bu nedenle azımsanacak gibi değil."