Erzincan Havalimanı’nın ismi ‘Erzincan Yıldırım Akbulut’ olarak değiştirildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Nisan'da hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini bildirdi.

Erzincan Havalimanı isim değiştirme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Karaismailoğlu, ,14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden Akbulut'un, "Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini, Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından birisi olduğunu" söyledi.

Akbulut'un yaptıklarının önemine değinen Karaismailoğlu, "Eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut’un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı’nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik." dedi.



