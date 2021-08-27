Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hastanede tedavi altına alındı. 84 yaşındaki Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni henüz bilinmiyor. Milyarder iş insanı, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin geçtiğimiz perşembe akşamı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.
84 yaşındaki milyarder iş insanı Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
GEÇEN SENE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Berlusconi geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.
Son olarak mayıs ayında hastaneye yatan Berlusconi, 5 gün hastanede kalmıştı.
Kaynak: NTV
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