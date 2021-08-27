Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

27 Ağustos 2021 Cuma, 14:47

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin geçtiğimiz perşembe akşamı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

84 yaşındaki milyarder iş insanı Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

GEÇEN SENE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Berlusconi geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.

Son olarak mayıs ayında hastaneye yatan Berlusconi, 5 gün hastanede kalmıştı.

Kaynak: NTV