Eski teğmenler, 340 bin TL'lik tekneyle kaçamadan yakalandı
Yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılamaları devam eden, askeriyeden ihraç edilen 3 eski teğmen, tekneyle Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde takip edilen FETÖ firarileri ve yargılamalarına devam edilenlerin yurt dışına kaçma çalışmalarının araştırılması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmenin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.
Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanan ve dosyaları Yargıtay’da temyiz aşamasında bulunan Ö.P., E.D. ve B.A. operasyonla yakalandı. Ö.P.’nin 340 bin TL değerinde tekne aldığının tespiti üzerine yapılan takipte, Sahil Güvenlik ekipleriyle bilgi paylaşımı yapıldı. Görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmen, Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmak üzereyken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Adli işlemleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teslim alınan şüphelilerin üzerinden 15 bin TL, 2 bin 80 euro ve bin dolar ele geçirildiği belirtildi.
Öte yandan teknedeki aramalarda da 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 USB bellek ve 1 hard diske el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., E.D. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Haberler
- 28 Şubat - 15 Temmuz çarpışması
- 15 Temmuz gazisi Emekli Albay Güven Şağban'dan “Mahrem” tepkisi
- Bildirici'den AKP'li medyaya 'fon' tepkisi: "15 Temmuz gelir kapısı"
- Soylu "İhanet ediyorum" demişti: Metiner'den "FETÖ ile nasıl mücadele ettiklerini açıklasınlar" çıkışı
- Emre Uslu'dan itiraf: FETÖ'de "Gülen kandırıldı" tartışması
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Muğla Datça'da deprem
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Berfu Yenenler'den kendisini hedef gösteren Akit'e tepki
- Babacan'dan Erdoğan'a gönderme
- Dört eski bakan hakkındaki karar ortaya çıktı
- AKP’li başkan, partinin parasını kendi hesabına geçirdi
- Edremit'te kanlı baskın!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Soylu'nun yanıt vermediği şantaj sorusu