Evi süpürürken bulduğu bilete 1 milyon dolar çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Kenneth Morgan'ın başına evini temizlerken talih kuşu kondu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Morgan, etrafı süpürürken 3 ay önce satın aldığı Powerball lotosu biletini bulup kontrol edince 1 milyon dolar (yaklaşık 8 milyon 500 bin TL) kazandığını öğrendi.

Kenneth Morgan had an explosive 4th of July after finding a $1 million winning POWERBALL ticket while cleaning his house! Congratulations Kenneth! ??????https://t.co/3CW9L6aZzX pic.twitter.com/QnGvTGTARe