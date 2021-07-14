Evi süpürürken bulduğu bilete 1 milyon dolar çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:39

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Kenneth Morgan'ın başına evini temizlerken talih kuşu kondu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Morgan, etrafı süpürürken 3 ay önce satın aldığı Powerball lotosu biletini bulup kontrol edince 1 milyon dolar (yaklaşık 8 milyon 500 bin TL) kazandığını öğrendi.

Kenneth Morgan had an explosive 4th of July after finding a $1 million winning POWERBALL ticket while cleaning his house! Congratulations Kenneth! ??????https://t.co/3CW9L6aZzX pic.twitter.com/QnGvTGTARe — Florida Lottery (@floridalottery) July 7, 2021

'HALA ŞAŞKINIM'

54 yaşındaki Morgan şöyle konuştu:

"4 Temmuz'da evi temizlerken bir çekmecede Powerball biletini buldum. Sayıları kontrol ettim ve 1 milyon dolarlık ödülü kazandığımı öğrendim. Hala şaşkınım."

New York Post'un aktardığına göre Morgan, bileti 17 Nisan'da Jacksonville'deki Publix Liquor Store'dan satın almıştı. Bileti satan dükkan da bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL) komisyon alacak.

İKİNCİ TALİHLİ MARYLAND'DEN

Maryland'e bağlı Calvert County'de yaşayan Wilford Brown da kazı kazan talihlisi oldu. Brown, 20 dolar (yaklaşık 170 TL) değerinde kazı kazan bileti satın aldığını ve 100 dolar (yaklaşık 850 TL) kazandığını söyledi. Bunun ardından şansını bir kez daha denemek isteyen 62 yaşındaki Brown, 5 dolar (yaklaşık 45 TL) değerinde bir kazı kazan bileti daha satın aldı.

Bileti kontrol eden yaşlı adam, 50 bin dolar (yaklaşık 450 bin TL) kazandığını gördü. Brown, ödülü torunlarıyla paylaşacağını açıkladı.