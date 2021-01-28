Fahrettin Altun'dan 'militan' açıklaması: Cumhurbaşkanımıza sistematik saldırı

28 Ocak 2021 Perşembe, 16:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının '2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Siyasi iktidardan talimat aldıkları için vali ve kaymakamları ‘militan’ olarak nitelendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Altun, "Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir" dedi.

Militan tartışmalarına yönelik 'sistematik saldırı' nitelemesi yapan Altun, "Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar" iddiasında bulundu.

"YÜZEYSEL CEHALET DOLU TARTIŞMALARLA MUHATAP OLUYORUZ"

Altun, şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki devletin bir çalışması, bir projesi, bir icraatı hedef alınmasın ve yalanlarla kamuoyu manipüle edilmesin. Özellikle son günlerde, toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz. Hakaretlerin boyutu zaman zaman öyle yüksek bir noktaya taşınıyor ki bunlara cevap vermek bile insani açıdan bize zul geliyor. Kurum ve çalışanlarına yönelik her geçen gün dozu daha da artan hakaretlere, atanmış-seçilmiş bağlamına hapsedilen yüzeysel cehalet dolu tartışmalarla muhatap oluyoruz."



Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının son günlerde 'militan' söylemiyle kendini gösterdiğini iddia eden Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Elbette bunların bizleri çalışmalarımızdan alıkoyması ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye idealine yürümemizi engellemesi asla mümkün değildir" dedi.













