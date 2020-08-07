"FETÖ’cüler, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasına bağışta mı bulundu?"

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:43

Osman Dereli’nin görevden alanmasıyla gündeme gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ilgili CHP'li Kılınç çarpıcı iddialarda bulundu.

Kılınç, MASAK'la ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Kılınç’ın soru önergesini köşesine taşıdı.

Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan Kılınç, “Entegre Mali İstihbarat Sistemi ( EMİS) ‘nde FETÖ şüphelilerinin para hareketleri takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası çıkmış mıdır?” diye sordu.

30 Haziran 2020 tarihinde 115 eski MASAK çalışanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC kimlik numarasıyla MASAK sisteminde sorgulama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını, 15 gün sorgulanan şüphelilerden 114’ünün sessiz sedasız savcılıktan serbest bırakıldığına dikkat çeken Kılınç, şu soruları sordu:

* EMİS yazılım sistemi, TC kimlik numaraları kullanılarak Cumhurbaşkanı, siyasetçi ve bürokratlar ile ilgili sorgulama yapmaya açık mıdır? Açık değilse şüpheliler söz konusu sorgulamayı nasıl yapabilmişlerdir?

"FETÖ'CÜLER ERDOĞAN’IN KAMPANYASINA BAĞIŞTA MI BULUNDU?"

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili EMİS sisteminde yapılan sorgulamanın nedeni, bazı FETÖ şüphelilerinin 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın bağış hesabına bağışta bulunmaları mıdır? EMİS sisteminde FETÖ şüphelilerinin para hareketleri takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası çıkmış mıdır?

"DERELİ'NİN GÖREVDEN ALINMASI NEDEN 1 YIL SONRA YAYINLANDI?"

* 4 Ağustos 2019 tarihinde MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevden alındığı, yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olan Hayrettin Kurt'un atandığı medyada yer almış… Hayrettin Kurt da MASAK Başkanı sıfatı ile medyaya açıklamalar yapmıştır. Osman Dereli 4 Ağustos 2019 tarihinde fiilen görevden alındığına göre görevden alındığına dair kararname neden 1 yıl sonra (4 Ağustos 2020 tarihli) resmi gazetede yayınlanmıştır?

* Bu süre içerisinde Hayrettin Kurt'un MASAK Başkanı sıfatı ile yaptığı açıklamalar ve işlemler hukuken geçersiz değil midir?