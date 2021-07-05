Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağduriyeti: Tapular bir gecede Hazine'ye devredildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:31

Kentsel dönüşümün Türkiye’nin gündemine girdiği ilk bölgelerden olan Kadıköy Fikirtepe’de yurttaşların mağduriyeti iktidar temsilcilerinin çözüm taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle devam ediyor.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği (FİKENTDER) Başkanı Yasin Bektaş, Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a taleplerini birebir olarak iletmelerine karşın, “Aradan 6 ay geçti herhangi bir ilerleme yok. Kira yardımları ödenmiyor ama evlerimizden çıkmamız isteniyor. Evlerinden çıkmış olan komşularımız ise mağdur oldu” dedi.

Bakan Murat Kurum ile yapılan toplantıda isteklerinin yerine getirileceğine dair taahhüdünün alındığını belirten FİKENTDERBaşkanı Yasin Bektaş, “Bakan Murat Kurum ile 23 Kasım 2020 tarihinde bir toplantı yaptık. Bu toplantıda şartlarımızı ilettik. Sözleşmelerin Emlak Konut üzerinden yapılmasını talep ettik. Toplantıda olacağını söylediler. Biz de buna sevindik. Sözleşme şartlarının geçerli olacağını, güncel maliyet artışlarından dolayı bazı güncellemeler yapılacağı söylendi. Ancak aradan geçen 6 ay sonrasında, Mayıs ayında bize gönderilen tahliye tebligatlarında ne sözleşme vurgusu var ne de bizim yaptığımız herhangi bir yazılı protokol var” ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYET OLMAYACAK DENİLMİŞTİ”

Herhangi bir sözleşme olmadığı halde, evlerinin 150 gün içerisinde boşaltılması istendiğini söyleyen Bektaş, “6306 sayılı yasanın 6A maddesi gereğince evlerimizi boşaltmamız söylendi. Ancak bu maddeye bakıldığında yerlerimizin güncel olarak tespit edilmesi, bittikten sonra ise projenin maliyeti haseplanarak karşılıklı mahsuplaşılması ve insanların borçlanması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Biz de bunlara itiraz ettik. Bize verilen sözlerde herhangi bir mağduriyet olmayacağı şeklindeydi” diye konuştu.

“TAPULAR BİR GECEDE HAZİNEYE DEVREDİLDİ”

Söylenenlerden farklı icraatler ile karşılaştıklarını belirten Yasin Bektaş, “Bizlere ‘kanun bu şekilde yazıyor ama buna bakmayın, mağduriyet olmayacak’ deniliyordu. Ancak sonrasında gördük ki işler icraat noktasında farklı yere gidiyor. Evlerimizden çıktıktan ve yıkıldıktan sonra, herhangi bir evrak elimizde olmadıktan sonra biz nasıl bir hak talep edebiliriz? Aynı şeklide bizden habersiz mayıs ayında tapular bir gecede hazineye devredildi” ifadelerini kullandı.

“TOZKOPARAN’DA OLANLAR GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE”

Bektaş, verilen sözlerin yazılı olarak beyan edilmesini istediklerini aktararak, “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Fazlasını ya da eksiğini verin gibi bir istekte de bulunmuyoruz. Önce veremeyiz dediler. Bu maddelerin kanunda olmadığını ve ilerleyen süreçte kanunların değişeceğini söylediler. Sonuç olarak geldiğimiz noktada Fikirtepe halkı olarak ne alacağımıza dair her hangi bir belge yok. Bugün Tozkoparan’da olanlar da gözümüzün önünde. Aynı duruma düşmek istemiyoruz” diye konuştu.

“TEMİNAT İSTİYORUZ”

Sözleşme şartlarının aynen korunmasını istediklerini aktaran Bektaş şunları kaydetti:

“Çevrede yapılan kentsel dönüşüm projelerinde yapılanların baz alınacağı söylenmişti. Söz verildiği gibi 4 emsal ve yüzde 50 paylaşım üzerinden bunların bize yazılı olarak iletilmesi ve 6306 sayılı yasanın 6A Maddesi, 7 Bendinde olduğu gibi borçlanmama taahüdünün bize verilmesini istiyoruz. İlerleyen günlerde büyük bir borç gelecek gibi görünüyor. Bakanlık bu taleplerimiz için 2-3 gün dedi, bir hafta dedi ancak 1 aydan fazla zaman geçti ve bizlere hala bir yazılı belge verilmedi. Kanun üzerinde revizyon yapıyoruz, çalışma yapıyoruz denildi. Ancak bu gelişmelerden Fikentder bir sivil toplum kuruluşu olmasına karşın bu tarz bilgilendirilmelere dahil edilmiyor."

“EVİ YIKILAN İNSANLAR MAĞDUR”

Evi yıkılan insanların mağdur olduğunu kaydeden Bektaş, “İnsanlar artık 'ne olursa olsun' noktasına getirildi. Evi yıkılmamış insanlar da geleceklerinden şüpheli. Devlet projesi diye buradan yer satın alıp dolandırılan hak sahipleri var. Bunlar tamamen göz ardı ediliyor, ciddi bir mağduriyet var” ifadelerini kullandı.

“BİR GECEDE KANUNLAR DEĞİŞİYOR”

Oturdukları yerden ayrılmak istemediklerini belirten Bektaş, “Türkiye’de bir gecede bir sürü kanunlar çıkıyor. Bizim için yapılacak olan düzenleme de her neyse onu da yapabilirler. Bu oyalamacı söylemler bizim tereddütlerimi arttırmakta. Geleceğimizden endişeliyiz. Ben şu anda 4+1 evde oturuyorum ancak ilerleyen süreçte belki de 1+1 evde oturacağım ve üzerine de borcum olacak. Bu yerinde bir dönüşüm müdür? Biz oturduğumuz yerden ayrılmak istemiyoruz. Başka bir amacımız da yok. Fikirtepe bugün şehir merkezinde kalan ve rantsal olarak da ciddi değer barındıran bir yer. Ancak buranın çilesini zamanında çekmiş insanların da bu şeklide hor görülmesine karşıyız. Bu durumu biz kesinlikle kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“KİRA YARDIMLARI VERİLMİYOR”

Bakan Kurum ile görüşmelerinin üzerinden 7 ay geçtiğini aktaran Bektaş, “Bakanlık bin 500 lira kira yardımı veriyor ancak civarda bakıyorsunuz 3 bin liradan aşağı kiralık ev yok. Bu insanlar nereye gidecek? Bakan ile görüşmemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen insanlar halen kiralarını alamıyor. Burada insanların kiraları 3 yıldır ödenmemiş ve halen de ödenmiyor. Fikirtepe’de inşaatların sahibi şu anda Bakanlık. Normalde buranın tek bir dönüşüm alanı olması gerekirken Bakanlık burayı 3 farklı etapa böldü. Buradaki inşaat şirketleri arasında Başaran İnşaat, Teknik Yapı, Haldız İnşaat var. Ancak hiçbirinde de kayda değer bir ilerleme söz konusu değil. Biz bunu Bakanlık’a ilettiğimiz zaman da, ‘Bizi bağlamaz, insanların kendi yaptığı sözleşmeler var. Mahkemeye gidip hakkınızı arayabilirsiniz’ dediler” ifadelerini kullandı.

SORULAR VE TALEPLER

Bektaş, Bakanlığın inşaatların sahibi olduğu ve Mayıs ayında evlere tahliye gönderildiğini ve tahliye metinlerinde 6306 sayılı yasanın 6A maddesi burada uygulanacaktır ibaresinden başka kayda değer bir şey olmadığını belirtti. Eşit, şeffaf ve tarafsız bir uygulama beklediklerini belirten Bektaş, şu soruların yanıtını istedi ve taleplerini sıraladı:

1. 6306 sayılı yasa 6/A maddesi Fikirtepe'de uygulanacak mı?

2. Vatandaş 1 m2 arsasına karşılık net ne alacak? Ne kadar borçlanacak?

3. Kira usul ve miktarı güncel ekonomik şartlar göz önüne alınarak düzenlenecek mi?

4. Konut ve ticari paylaşımların yapılmasına ilişkin mevcut binalar boşaltımadan şerefiyelendirme ve değerlendirmelerinin toplu olarak yapılması,

5. Fikirtepe'de daha önce yatırım yapan konut mağdularının haklarının korunması,

6. 2. ve 3. etaplarda inşaatın bakanlık eliyle hızlandırılması,

7. Fikirtepe’de sözleşme ile evleri yıkılan vatandaşların kiralarını ödemeyen ve iş yapmayarak mağduriyete sebep olan firmalara Bakanlık tarafından destek verilmesi’nin cevaplarının evlerimizi boşaltmadan önce, haklarımız korunarak ve resmi yazılı evraklara yazılmasını istiyoruz







