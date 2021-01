Galatasaraylı Omar’ın doktorundan olumlu açıklama

02 Ocak 2021 Cumartesi, 16:43

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ameliyattan çıkarak basın mensuplarının karşısına çıktıklarını söyleyen Kaya, “İlk önce bir medikal tedaviye başladık, durumu değerlendirdikten sonra. Bu tedavinin cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı, 4.30 veya 5 civarında bitti. Hastanın gözünün durumuna göre gerekli tedaviye başladık. Bugün de daha önce, ilk gördüğümüzde planladığımız şekilde bir müdahalede bulunduk. Yarın sabah tekrar görüp, medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Görsel rehabilitasyonu için şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu an kadarki kötü gelişmeler, olumlu yönde ilerliyor. Görme olarak özellikle sol gözde belirgin derecede artış var, sağ gözde de büyük bir toparlanma var. Bunu daha iyi hale getirip düzeltmek için yapılan bir işlemdi bugünkü işlem. Şu ana kadar her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, düzeltecek şekilde yapılan bir girişimdir bu. Sağ göz sol göze göre biraz daha kötü durumda” ifadelerini kullandı.

YENER İNCE: BURADA ÇOK CİDDİ BİR EMEK VAR

Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce ise şöyle konuştu: “Yılbaşı gecesi çok tatsız bir kaza geçirdi kardeşimiz Omar. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun, herkese ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür etmek istiyorum, olayın olduğu dakikadan beri geceli gündüzlü burada. Bugün planlanan bir işlem yaptık. Oyuncunun ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili sorular geliyor, önceliğimiz onun sağlığı, birinci önceliğimiz bu. Bu sorular doğru sorular değil. Burada çok ciddi bir emek var.”

Oyuncunun yüzünde ikinci derecede yanık olduğunu kaydeden Yener İnce, “Plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını ve ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alınmasını bekliyor. Tabii burada göz daha ön planda olduğu için onun üzerinden yürüyoruz. Orada daha rahatız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise doktorların ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Vedat hocama çok teşekkür ediyorum. Yılbaşına bütün doktor arkadaşlarla beraber hastanede girdik, Omar’ın başına girdik. Hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum kulübüm adına. Biraz önce de sağlık bakanım aradı. Vedat beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın bakanım. Her iki saatte bir çok yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Gerekli izinler için bakanlık tüm işlemleri başlatmıştır. Doktor arkadaşlarla birlikte görüşme yaptılar, Omar şu an servise çıktı. Sağlık Bakanımıza kurumumuz ve şahsım adına tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

