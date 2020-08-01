Gözaltına alınan Hatay Baro Başkanı'na 73 baro başkanından teşekkürlü destek
Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik soran polisten yasal dayanak isteyen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e, 73 baro başkanı yaptıkları açıklama ile destek verdi. Açıklamada, "Mağduriyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e teşekkür ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz" denildi.
İskenderun’da ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik kontrolü yapan polise işlemin yasal dayanağını sorduğu için gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasını meslektaşları kınadı. 73 Baro Başkanı’nın imzasıyla yayınlanan bildiride “Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki; olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konulacak ve medyaya servis edilecekti” denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"29 Temmuz 2020 tarihinde kendisinden kimlik isteyen polislere işlemin dayanağını soran Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’in yasaya, ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde gözaltına alınmasına tanıklık ettik. Bu tanıklığı ise yaşananların olay anında kaydedilmesi ve sosyal medyadan paylaşılmış olması mümkün kılmıştır.
Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki; olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konulacak ve medyaya servis edilecekti.
Nitekim yaşanan hukuk dışı olay, görüntüler ile sabit ve bu kadar aleniyken bile çeşitli yayın organlarınca gerçek saptırılarak vatandaşa servis edilmekten geri kalınmamıştır.
KOŞULLAR OLUŞMAMIŞTIR
Hatay Baro Başkanımızın basın toplantısında değinmiş olduğu üzere mevcut mevzuat gereğince; kolluk kuvvetlerinin yolda, kafede, lokantada sıradan bir vatandaşa durdurma işlemi yapması ve kimlik sorması için kanunun aradığı koşullar oluşmalıdır. Genel uygulama dışında kimlik sorabilmesi için. İşlemi yapan polis memurunda o kişiye ilişkin makul bir şüphenin oluşması şarttır Ailece halka açık bir işletmede yemekle olan başkanımıza karşı böyle bir şüphenin oluşmadığı açıktır.
Genel bir uygulamanın mevcudiyeti halinde ise bu işleme dayanak bir karar bulunması şarttır. Video görüntülerinde sabit olduğu üzere, başkanımız da ısrarla ve sabırla polis memurlarına bu yasal dayanağı görmek istediğini belirtmektedir.
Kolluk görevlileri ise kararı göstermek yerine; kendilerini devlet memuru değil de “devletin ta kendisi” olarak gördüklerini beyan ederek başkanımızı gözaltına almışlardır.
SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ
Gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılan Hatay Baro Başkanımız, hukuksuz durdurma, kimlik sorma ve gözaltı işlemi yapan memurlar hakkında şikayette bulunmuş olup, soruşturma süreci tüm baro başkanlarımızca titizlikle takip edilecektir.
Ne vahimdir ki, Hatay Emniyet Müdürü’nce başkanımıza geçmiş olsun denileceği yerde “Ne vardı, kimliğini gösterseydin” şeklinde serzenişte bulunulmuştur.
EMNİYET O SÖZE 'ARKA' ÇIKMIŞTIR
Yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) açıklaması da ibretliktir. EGM, yapılan hukuksuzluk için özür dileyeceğine, sahadaki polis memurunun olay günü sarf ettiği “Biz devletiz” sözüne adeta arka çıkmış; Anayasa ve kanunları yok sayarak, yapılan hukuksuz işleme kılıf uydurmak amacıyla olayla ilgisi dahi olmayan bir yönetmeliği işlemin ana unsuru olarak gösterebilmiştir.
Hiçbir biçimde kabul edilemez nitelikteki bu açıklamalar; kolluk güçlerinin hukuka aykırı davranışları sürdürmek konusundaki cüreti nereden aldıklarını göstermesi bakımından da ibretliktir.
Tüm bu yaşananlar sonucunda; emniyet teşkilatı içinde Anayasamızda belirtilen ve Devletimizln temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti kavramına bağlılıktan çok, polis devleti gibi bir fiili oluşuma ve bunun getirdiği ‘Ben yaptım oldu’ anlayışına yönelindiğini bir kez daha müşahade etmiş olduk.
Baro başkanları olarak bizler, yılmadan ve usanmadan polis devletinde değil, hukuk devletinde yaşadığımızı ve yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bugüne kadar haykırdık ve haykırmaya da devam edeceğiz.
KINIYORUZ
Bu vesile ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ve tüm ilgilileri “biz devletiz” diyen kişinin hukuka aykırı tavrını görmezden gelen açıklamaları nedeni ile kınadığımızı belirterek; hukukun gereklerini yerine getirmeleri ve sorumluları derhal görevden alarak, haklarında soruşturma açmaları gerektiğini bildiriyoruz.
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Yaşanan olay nedeni ile avukat ya da baro başkanı olduğunu söylemeye gerek duymayarak sıradan bir vatandaşın kolluk kuvvetleri karşısında yaşadığı mağdurıyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e teşekkür ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz."
AÇIKLAMAYA İMZA ATAN BARO BAŞKANLARI:
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Elazığ Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Nevsehir Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Trabzon Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı
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