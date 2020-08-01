Gözaltına alınan Hatay Baro Başkanı'na 73 baro başkanından teşekkürlü destek

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:41

İskenderun’da ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik kontrolü yapan polise işlemin yasal dayanağını sorduğu için gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasını meslektaşları kınadı. 73 Baro Başkanı’nın imzasıyla yayınlanan bildiride “Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki; olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konulacak ve medyaya servis edilecekti” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Temmuz 2020 tarihinde kendisinden kimlik isteyen polislere işlemin dayanağını soran Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’in yasaya, ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde gözaltına alınmasına tanıklık ettik. Bu tanıklığı ise yaşananların olay anında kaydedilmesi ve sosyal medyadan paylaşılmış olması mümkün kılmıştır.

Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki; olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konulacak ve medyaya servis edilecekti.

Nitekim yaşanan hukuk dışı olay, görüntüler ile sabit ve bu kadar aleniyken bile çeşitli yayın organlarınca gerçek saptırılarak vatandaşa servis edilmekten geri kalınmamıştır.

KOŞULLAR OLUŞMAMIŞTIR

Hatay Baro Başkanımızın basın toplantısında değinmiş olduğu üzere mevcut mevzuat gereğince; kolluk kuvvetlerinin yolda, kafede, lokantada sıradan bir vatandaşa durdurma işlemi yapması ve kimlik sorması için kanunun aradığı koşullar oluşmalıdır. Genel uygulama dışında kimlik sorabilmesi için. İşlemi yapan polis memurunda o kişiye ilişkin makul bir şüphenin oluşması şarttır Ailece halka açık bir işletmede yemekle olan başkanımıza karşı böyle bir şüphenin oluşmadığı açıktır.

Genel bir uygulamanın mevcudiyeti halinde ise bu işleme dayanak bir karar bulunması şarttır. Video görüntülerinde sabit olduğu üzere, başkanımız da ısrarla ve sabırla polis memurlarına bu yasal dayanağı görmek istediğini belirtmektedir.

Kolluk görevlileri ise kararı göstermek yerine; kendilerini devlet memuru değil de “devletin ta kendisi” olarak gördüklerini beyan ederek başkanımızı gözaltına almışlardır.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılan Hatay Baro Başkanımız, hukuksuz durdurma, kimlik sorma ve gözaltı işlemi yapan memurlar hakkında şikayette bulunmuş olup, soruşturma süreci tüm baro başkanlarımızca titizlikle takip edilecektir.

Ne vahimdir ki, Hatay Emniyet Müdürü’nce başkanımıza geçmiş olsun denileceği yerde “Ne vardı, kimliğini gösterseydin” şeklinde serzenişte bulunulmuştur.

EMNİYET O SÖZE 'ARKA' ÇIKMIŞTIR

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) açıklaması da ibretliktir. EGM, yapılan hukuksuzluk için özür dileyeceğine, sahadaki polis memurunun olay günü sarf ettiği “Biz devletiz” sözüne adeta arka çıkmış; Anayasa ve kanunları yok sayarak, yapılan hukuksuz işleme kılıf uydurmak amacıyla olayla ilgisi dahi olmayan bir yönetmeliği işlemin ana unsuru olarak gösterebilmiştir.

Hiçbir biçimde kabul edilemez nitelikteki bu açıklamalar; kolluk güçlerinin hukuka aykırı davranışları sürdürmek konusundaki cüreti nereden aldıklarını göstermesi bakımından da ibretliktir.

Tüm bu yaşananlar sonucunda; emniyet teşkilatı içinde Anayasamızda belirtilen ve Devletimizln temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti kavramına bağlılıktan çok, polis devleti gibi bir fiili oluşuma ve bunun getirdiği ‘Ben yaptım oldu’ anlayışına yönelindiğini bir kez daha müşahade etmiş olduk.

Baro başkanları olarak bizler, yılmadan ve usanmadan polis devletinde değil, hukuk devletinde yaşadığımızı ve yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bugüne kadar haykırdık ve haykırmaya da devam edeceğiz.

KINIYORUZ

Bu vesile ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ve tüm ilgilileri “biz devletiz” diyen kişinin hukuka aykırı tavrını görmezden gelen açıklamaları nedeni ile kınadığımızı belirterek; hukukun gereklerini yerine getirmeleri ve sorumluları derhal görevden alarak, haklarında soruşturma açmaları gerektiğini bildiriyoruz.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Yaşanan olay nedeni ile avukat ya da baro başkanı olduğunu söylemeye gerek duymayarak sıradan bir vatandaşın kolluk kuvvetleri karşısında yaşadığı mağdurıyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e teşekkür ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz."

AÇIKLAMAYA İMZA ATAN BARO BAŞKANLARI:

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı

Batman Barosu Başkanlığı

Bilecik Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı

Bitlis Barosu Başkanlığı

Bolu Barosu Başkanlığı

Burdur Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Çanakkale Barosu Başkanlığı

Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı

Elazığ Barosu Başkanlığı

Erzurum Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Giresun Barosu Başkanlığı

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

Karabük Barosu Başkanlığı

Kars Barosu Başkanlığı

Kastamonu Barosu Başkanlığı

Kayseri Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı

Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kırşehir Barosu Başkanlığı

Kilis Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı

Konya Barosu Başkanlığı

Kütahya Barosu Başkanlığı

Malatya Barosu Başkanlığı

Manisa Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Muğla Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı

Nevsehir Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı

Osmaniye Barosu Başkanlığı

Sakarya Barosu Başkanlığı

Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Sinop Barosu Başkanlığı

Sivas Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı

Zonguldak Barosu Başkanlığı