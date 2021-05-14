Gram altın yeniden 500 liranın üzerine çıktı! Dolar ve avroda son durum

14 Mayıs 2021 Cuma, 14:25

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 1.5 artışla 499.5 liradan tamamlamıştı. 11 gündür art arda yükselen gram altın, sabah saatlerinde 501 liraya kadar yükseldikten sonra bir miktar geri çekildi. Öğle saatleri itibariyle altının gramı 494 liradan işlem görüyor.

Piyasalarda Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.182 liradan satılıyor.

DOLAR VE AVRO DÜŞÜŞTE

Önceki günü dolar karşısında yüzde 1’i aşan kayıplarla tamamlayan TL, bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiği günde TL, 8,50 bandından 8,43’e çekildi.

Dün 10,28’le tüm zamanların rekorunu kıran avro da bugün bir miktar gerileyerek 10,21’e döndü.