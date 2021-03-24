Harry Potter'ın Ron'u, karakteri tek bir şartla tekrar canlandıracağını söyledi

24 Mart 2021 Çarşamba, 13:21

Screen Rant'in aktardığına göre 32 yaşındaki yıldız, büyücü dünyasında bir kez daha Ron rolüne bürünme konusunda isteksiz. Ancak bu durum, oyuncu kadrosundaki herkesin geri dönmeyi kabul etmesi halinde değişebilir. Zira Grint, Esquire dergisiyle yaptığı röportajda şöyle konuştu:

Bence şimdi (Ron'u canlandırmaya) geri dönmek… Bunu gerçekten hayal edemiyorum. Fakat asla, asla deme. Sadece herkes aynısı yapmak isterse geri dönerim.

Film kadrosuna 11 yaşındayken katılan Grint, daha önce de Harry Potter'ı uzun süre boyunca çekmenin epey zorlu olduğunu söylemişti:

Zaman zaman beni boğuyormuş gibi hissediyordum. Çünkü ağırdı ve 10 yıl boyunca her gün sürdü.

Film serisindeki tecrübelerinin harika olduğunu ve çok hoş bir aile ortamı kurulduğunu belirten Grint, "Ama bazen kesinlikle 'Başka bir şey yapmak istiyorum. Dışarıda başka ne olduğunu görmek istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe