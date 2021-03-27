İBB'deki 'partizan' AKP'lileri ifşa eden gazeteci Cihan Güner tehdit edildiğini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, muhalif isimlere hakaret eden AKİT TV'nin bazı yorumcularının İBB bünyesinde yer aldıklarını ortaya çıkaran gazeteci Cihan Güner tehditler aldığını açıkladı.
AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 'partizanca' tutum sergileyen birçok ismi ifşa eden Gazeteci Cihan Güner sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildiğini açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden aldığı tehdit içerikli mesajın görüntüsünü paylaşan Güner, "İBB'de işini yapmak yerine ona buna hakaret eden ve halen itibar gören asalak sürüsüne işaret edince, türlü tehditlere ve beddualara maruz kalıyorum" dedi. Güner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a da sitem etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakeret içeren ifadeler kullanan AKİT TV'nin bazı yorumcularının İBB'de müdürlük seviyesinde bulunduğunu ortaya çıkaran gazeteci Güner, bir diğer paylaşımında ise "Tarikat ve cemaat yurtlarında çocuklara tecavüz edenler, gözümüzden bile sakındığımız, koruduğumuz, ellerine teslim etmediğimiz çocukların da ölmesi için dua ediyor. Ama bilin ki, hesabı mahşere bırakmayacağız. Bu dünyada hesaplaşacağız sizinle. Pislik ve adisiniz!" dedi.
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