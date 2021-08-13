İçişleri Bakanlığı'ndan Afganistan ve Pakistan kararı

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:14

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı genelge ile 1 Temmuz 2021’den itibaren Türkiye’ye girişlerde uygulanacak yeni salgın tedbirlerini belirlemişti.

Buna göre; Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina süresinin 10 gün olarak uygulanmasına karar verilmişti. Karantinanın yedinci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılacağı belirtilmişti. Testin pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Aynı genelgede; Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere uygulanacak zorunlu karantinanın, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanmasına karar verilmişti.

SADECE AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DEĞİL

28 Haziran 2021 tarihli genelgede; zorunlu karantina tedbirlerinin sadece Afganistan ve Pakistan’dan gelenler için değil, son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunan kişiler için de uygulanmasına karar verilmişti.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN’DAN GELENLER İÇİN ESNEME

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, bu genelge yürürlükteyken yeni bir genelge yayınladı. 5 Ağustos 2021 tarihli ve “Afganistan ve Pakistan’dan Gelenlere Yönelik Karantina Uygulamaları” başlıklı genelgede, değişikliğin gerekçesi şöyle açıklandı:

“1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Afganistan veya Pakistan’dan ülkemize gelen kişilere yönelik 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirilmiş ve bu karantina süresinin valiliklerce belirlenen karantina otellerinde ücreti mukabilinde geçirilmesine karar verilmiştir.

Gelinen aşama ile ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde, Afganistan veya Pakistan’dan havayolu ile ülkemize gelen bazı kişi gruplarına yönelik karantina uygulamasında, 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

OTEL KARANTİNASINDAN MUAFİYET

Genelgeyle Türkiye’de ikamet veya çalışma izni olan Afganistanlı veya Pakistanlılar ile Afganistan ve Pakistan’dan gelen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, ücreti karşılığında otel karantinası uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi.

YURT İÇİ UÇUŞ VE TOPLU ULAŞIM YASAK

Buna göre; belirlenen grupta yer alan kişilerin havayolu ile seyahatlerinde, Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla ücreti ödenmiş otel rezervasyonu şartı aranmayacak. Bu kişilerden ikamet adresleri ve ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek. Yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecek.

AYNI ESNEME 6 ÜLKEDEN GELENLERE TANINMADI

Afganistan ve Pakistan’dan havayolu ile gelen, ikamet veya çalışma izni olanlar ile bu ülkelerden gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan bu esneme, bir önceki genelge ile zorunlu karantina uygulaması altına alınan Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan geleceklere tanınmadı.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN YURTTAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL KURALLAR

Genelge ile Türkiye’de yükseköğretime devam eden Afganistanlı veya Pakistanlı üniversite öğrencilerinin, ücreti karşılığında otel karantinasında değil, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmasına karar verildi. Bu uygulama, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

BAKANLIKLARIN SON VERİLERİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verilerin göre; Türkiye’de 52 bin 59 Afgan’ın ikamet izni var. Kısa dönem ikamet izni verilen Afgan sayısı ise 39 bin 700.

4 bin 519 Afgan ise öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2019 yılına ait verilerine göre ise çalışma izni alan Afgan sayısı bin 446, Pakistanlı sayısı ise 369.