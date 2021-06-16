İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı: Branş öğretmenleri derslerde ayet hükümlerini anlatacak
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ortaokul derslerinde branş öğretmenleri için "Kuran'daki bilim ayetleri"ni içeren bir "kılavuz" hazırlanacağını ve öğretmenlerin buna göre ilgili ayetleri derslerde anlatacağını açıkladı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Çalıştayı" düzenlendi.
Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çalıştayın amacını anlattı.
Durmuş, "Gayemiz, sadece hafızlığı yaparak Kur'an-ı Kerim'i ezberinde tutmuş olmasın, Kur'an'ın emir ve hükümleri çerçevesinde Kur'an'ı yaşayan bir insan olsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlerin sadece hayatını nizam etmek için değil, aynı zamanda bilimine kaynaklık ediyor" ifadelerini kullandı.
MEVSİMLERİ İŞLERKEN 'AYET HÜKMÜ' PAYLAŞILACAK
Durmuş, "Kur'an'da bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını" belirtip "Elimizde hazır. Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8. sınıftaki ilgili branş öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin Fen Bilimleri öğretmeni mevsimler konusunu işlerken, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak." dedi.
İlgili Haberler
- Yaşadıklarımız, ‘dinci-Batıcıişbirliğinin’ sonuçlarıdır
- ‘Dinci kapitalizm’, oligarşi ve AKP
- Köktendinci yobaz
- Dinci vakfın toplantısında Atatürk posterlerinin üstü kapatılmıştı: Bakanlık açıklama yaptı
- Türkçe ezan üzerinden kopan gericilik fırtınası
- Kadın voleybolunun gericilikle imtihanı
- Cumhuriyet karşıtlığı gericiliktir!
- Eğitimin gericilikle sınavı
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var