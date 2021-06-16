İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı: Branş öğretmenleri derslerde ayet hükümlerini anlatacak

16 Haziran 2021 Çarşamba, 16:56

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Çalıştayı" düzenlendi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çalıştayın amacını anlattı.

Durmuş, "Gayemiz, sadece hafızlığı yaparak Kur'an-ı Kerim'i ezberinde tutmuş olmasın, Kur'an'ın emir ve hükümleri çerçevesinde Kur'an'ı yaşayan bir insan olsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlerin sadece hayatını nizam etmek için değil, aynı zamanda bilimine kaynaklık ediyor" ifadelerini kullandı.

MEVSİMLERİ İŞLERKEN 'AYET HÜKMÜ' PAYLAŞILACAK

Durmuş, "Kur'an'da bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını" belirtip "Elimizde hazır. Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8. sınıftaki ilgili branş öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin Fen Bilimleri öğretmeni mevsimler konusunu işlerken, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak." dedi.



