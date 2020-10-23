İmamoğlu’nu davet edilmemişti: AKP’li başkan katıldı!

23 Ekim 2020 Cuma, 15:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul'da pandemi toplantısı gerçekleştirdiklerini resmi twitter hesabından duyurmuştu. İstanbul'un atanmış bürokratlarının tamamının katıldığı toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.

İmamoğlu, Koca’nın attığı Tweet ile öğrendiği toplantı için kendisine herhangi bir davetin gelmediğini belirterek duruma “İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim; ani gelişti. Elli kişi toplanacak; İBB Başkanı masada yok” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği kaynakları, İmamoğlu'nun pandemi toplantısına çağrılmayışını 'ani gelişti' gerekçesiyle açıklamıştı.

İstanbul’un ardından bugün Bursa’da gerçekleşen toplantıya AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

Aktaş, Koca ile buluşmasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Aktaş’ın 'Sağlık Bakanı'mız Bursa'mızda' notuyla paylaşımı şu şekilde: