ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

26 Mart 2021 Cuma, 12:12

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak atamayla birlikte Şamlı, ING Belçika’nın teknoloji alanındaki çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Bahadır Şamlı'nın yeni görevinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "ING olarak bugüne kadar çok önemli işlere imza attık, ancak ürün ve hizmetlerimiz kadar insan sermayemizle de ING Grubu içindeki yükselişimizi sürdürüyoruz.

ING Türkiye, bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. İçimizden başarılı bir liderin daha ING’nin en önemli ülkelerinden birinde aldığı bu görev için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.”

Açıklamada Şamlı'nın öz geçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bahadır Şamlı, Özyeğin Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamında bankacılık başta olmak üzere pek çok sektörde entegrasyon ve dönüşüm projelerine imza atan Şamlı, 2012 yılında ING Türkiye ekibine Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Grup Müdürü olarak katıldı.

2015 yılından bu yana Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Şamlı, ING Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projelere liderlik ederek dijitalleşme stratejisinde rol oynadı / dijitalleşme stratejisine katkıda bulundu. Şamlı yeni görevinde bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve bankacılık alanındaki deneyim ve uzmanlığını ING Belçika’ya taşıyacak."

