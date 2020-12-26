İngiliz bilim insanları: Covid-19 mutasyonu orijinalinden çok daha tehlikeli
İngiliz bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonun daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği sonucuna vardı.
İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de keşfedilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun, daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
MedicalXpress portalının aktardığına göre, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Matematiksel Modelleme Merkezi'nden bilim insanları, yeni mutasyonun orijinalden yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Bu özelliğin, hastanelerdeki hasta sayısında artışa yol açacağı tahmin ediliyor.
İngiltere'de karantina dahil uygulanan kısıtlamaların böyle bir senaryoyu engellemeyeceğinin altını çizen bilim insanları, tedbirlerdeki gevşemenin ise vaka sayısında keskin bir artışa yol açacağını kaydetti.
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