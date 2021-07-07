İstanbul'da "Gaybubet evlerine" operasyon: 23 gözaltı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüt içinde saklanma evleri "Gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ / PDY soruşturmaları / kovuşturmaları kapsamında firar durumda bulunan, kamudan ihraç edilmiş çeşitli meslek gruplarından oluşan ve FETÖ / PDY soruşturmaları / kovuşturmaları kapsamında firar durumda aranması bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

23 Gaybubet Evi'ne yapılan baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince, yapılan operasyonda firari durumda olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüdüğü öğrenilirken, gözaltına alına şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.