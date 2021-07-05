İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:03

İş insanı Hikmet Eraslan, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara, Doğubayazıt’a taşıdı. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve “İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri” projesi kapsamında düzenlenen “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi için 17. yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı’nda bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreni için aralarında ünlü ressam Ahmet Güneştekin’in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt’a geldi. Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçen yıl gerçekleştirdiği “dijital platform defilesi”yle dünyanın dikkatini Doğubayazıt’a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo’su Hikmet Eraslan, “Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım” dedi.

Bu kez, Türkiye’nin en iddialı orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonu ile Doğubayazıt’a geldiklerini belirten Hikmet Eraslan, “Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt’ın turizm ve moda dışında sanat ile konuşulmasını da sağlayacağız. Tüm sanatseverleri, bu sergi vesilesiyle ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Doğubayazıt’ı ve İshak Paşa Sarayı’nı görmeye davet ediyoruz. İtalya’dan Doğubayazıt’a tam anlamıyla bir sanat köprüsü kurduk. Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum” dedi.

AHMET GÜNEŞTEKİN İLE SANAT SINIFI

Açılış töreni sonrasında sergiyi ziyaret etmek için Doğubayazıt’ın köylerinden gelen yaklaşık 40 çocuk, bir de sürprizle karşılaştı. Ünlü Ressam Ahmet Güneştekin ile çocukları ağırlayan Hikmet Eraslan, resim defteri ve boya kalemlerinden oluşan birer set hediye ettiler. Resme ilgi duyduklarını belirten çocuklar, İshak Paşa Sarayı sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet Güneştekin’den resme dair temel bilgiler aldıktan sonra serbest resim çalışması yaptı. Çocuklarla pek çok kez resim atölyesi yaptığını ve çok keyif aldığını belirten Güneştekin ile Hikmet Eraslan, yapılan çalışmaları birlikte değerlendirdi.

İshak Paşa Sarayı’nın tarihi dokusuna zarar vermeden özel olarak düzenlenen alanlarda bir ay süreyle açık kalacak “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi, sanatseverler tarafından 3 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.