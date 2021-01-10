Kamalak'tan net mesaj: Vebali büyük olanla ittifak olmaz

10 Ocak 2021 Pazar, 15:28

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesinin yankıları sürüyor.

Erdoğan'ın ziyaretiyle başlayan ittifak tartışmalarına SP'nin önceki Genel Başkanı ve YİK Üyesi Mustafa Kamalak da katıldı.

Mustafa Kamalak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinin AKP ve Cumhur İttifakı'yla olası bir ittifakına karşı olduğunu net şekilde dile getirdi.

Kamalak, "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" diye yazdı.



