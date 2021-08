Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti

24 Ağustos 2021 Salı, 11:16

Bursa’da müzik aletleri satan iş yeri sahibi Rüstem Avcı'nın, 6 yıl boyunca dükkanında baktığı ‘Simba’ isimli kedisi kayboldu. Tüm aramalarına rağmen bulamadığı kedisinin anısını yaşatmak isteyen Avcı, ‘Simba’nın şeklini ukulelenin baş kısmına tasarladı.

Kedi başlı ukulelenin seri üretimine geçen Avcı, birçok ülkeye de ihracat yapmaya başladı. İş yerlerindeki tüm çalışanlarının hayvansever olduğunu ve tüm gelirlerinin yüzde 12’sini sokak hayvanlarına başladığını belirten Avcı, kedi başlı ukuleleyi görenlerden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

‘ACISI FARKLI OLDU’



Kedisi ‘Simba’yı bulma sürecinden bahseden Rüstem Avcı, “Bizim bütün çalışanlarımız hayvansever olmak zorunda değil hayvan gibi sever olmak zorunda. Bu konuda mesleki yeterlilik tabi önemli ama hayvansever olma zorunluluğunu mutlaka çalışanlarımıza dayatıyoruz. Hayatın estetiği içerisinde müzik de var, hayvanlar da var. Bütün canlılar da var. Doğal olarak biz de bundan kendimizi ayrı düşünemiyoruz. Her gün doğal olarak iş yerimizin önünden birçok kedi, köpek gelip geçiyor. Ancak bir tane kedi geldi. Arabanın motorundan çıktı, kalbimize girdi. Küçücük bir şeydi. Biz bunu çok sevdik. Öyle bir ilişki kurdu ki birçok kedi var ama o bizim için bambaşkaydı. Sonra bu kedi kayboldu. Sırra kadem bastı. 6 yıl bizimle yaşamıştı. Onun acısı diğerlerinden farklı oldu. Epeyce aradık ama bulamadık” dedi.



‘DÜNYAYA SATIYORUZ’



Simba için proje ürettiklerini belirten Avcı, “Simba'yı yaşatalım dedik. Bianca Simba adı altında 2 aylık bir çalışmanın ardından ukulele ürettik. Herkesin alıp çalabileceği bir enstrüman ürettik. Estetiği de Simba'ya uygun olduğu için 2 aylık bir tasarımın ardından Simba Ukulele'yi ürettik ve çok müthiş dönüşler aldık. İyi ki de üretmişiz. Şimdi dünyaya satışını yapıyoruz. Tasarım bir hayalle başladı ama zaman ilerledikçe gördük ki biz bu alanda en iyi ürünü üretmişiz. Daha sonra bunun patentini ve lisansını da aldık. Simba Ukulelerinin en güzel yanı ondan elde ettiğimiz kazancın yüzde 12'sini sokak hayvanlarına harcıyoruz” diye konuştu.

UKULELE NEDİR?

Hawaii’de, enstrümanın klavyesi üzerinde parmakların hızla hareket etmesi nedeniyle “Zıplayan Pire” anlamına gelen “Ukulele” adını aldı.

Ukulele, 1959 yılından beri ABD’nin bir eyaleti olan Hawaii’den Kuzey Amerika’ya, oradan da Avrupa’ya yayıldı. İngiltere’de eşlik enstrümanı olarak çok sevildi. Billy Wilder’in “Bazıları Sıcak Sever (Some Like It Hot)” filminde Marilyn Monroe’nin ukulele çalması enstrümanın yaygınlaşmasını sağladı. YouTube üzerinden tanınan şarkıcı ve söz yazarı Julia Nunes tarafından enstrümana kült statüsü verildi. Uluslararası tanınırlığı ise Jake Shimabukuro sayesinde oldu. Ukulele şekil olarak gitara benzeyen, 4 naylon telli bir entrümandır. Gitar familyasından gelmektedir. Hawaii gitarı olarak da bilinir. Ama aslında Portekizli göçmenler tarafından Hawaii'ye getirmiştir.