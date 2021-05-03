Kepenkleri kapalı çalışan oto tamircisine zabıta baskını

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:34

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdürdü. Ekipler son olarak Kocasinan Sanayi Sitesi'nde tamirhanelerin yasak olmasına rağmen çalıştıkları ihbarını aldı.

Ekipler sanayiye gelerek açık olan iş yerlerine kapatmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada zabıta ekiplerini gören bir iş yeri kepenkleri kapatarak içeride çalışmaya devam etti. Ancak zabıta ekipleri iş yerinde çalışıldığını fark etti. İş yeri önüne gelen ekipler burada bir iş yeri çalışanına izinleri olup olmadığını sordu. Çalışan izinlerinin olmadığını beyan etti.

Bunun üzerine ekipler kepenklerin açılmasını istedi. İçeri giren ekipler çok sayıda çalışan ve araç sahibiyle karşılaştı.



Ekipler iş yerine cezai işlem uygularken içeride bulunan araçlar ve yurttaşlar dışarı çıkartıldı.