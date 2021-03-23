Konya'da AKP'ye tepki: 'Yüzde 80 oy alırım' diyorlar ama bu işler öyle olmayacak

23 Mart 2021 Salı, 16:10

Devlet büyüklerinden açıklama beklediklerini dile getiren işletmeciler, “Oran bazında bakıldığı zaman İstanbul ile vaka oranımız aynı olmasına rağmen orada işletmeler açık bizim şehrimizde kapalı bunun sebebi nedir? Biz bunu bilmek istiyoruz. Bununla beraber bir isteğimiz de yaklaşmakta olan Ramazan ayı için işletme kapanış saatleri sahura kadar uzatılsın” dedi.

“YÜZDE 80 OY ALIRIM’ DİYORLAR, AMA BÖYLE OLMAYACAK"

Kısıtlamaların adaletsiz olduğunu savunan esnaf Can Temur, "Taktılar kafelere. Bugün iki tane adam yemek yiyecek çay içecek diye... Bugün 3 bin eleman çalıştıran fabrika var Konya'da o insanlar yemekhanelerinde maskesini çıkarıp yemek yemiyor mu? Bu ülkede korku devleti yarattılar. Devlet bizi çok yalnız bıraktı. Bıktık artık, buramıza kadar dayandı. Konya'nın 14 tane milletvekili var, yan gel yat... ‘Ne yaparsam yapayım yüzde 80 oy alırım’ diyorlar, ama bu işler böyle olmayacak" sözleriyle derdini anlattı.

“BUNDAN SONRA EN FAZLA HIRSIZLIĞA ÇIKARIM”

Uzun süredir devam eden kısıtlamalar yüzünden zor günler geçirdiğini ve kredi kartı borçlarını ödeyemediğini dile getiren bir esnaf dağılmalarını isteyen polise, “Ben çocuğumun istediğini alamaz hale geldim. Kredimin ikinci taksiti geldi, ödeyemiyorum. Bundan sonra en fazla hırsızlığa çıkarım” diyerek tepki gösterdi.

Polisler, işletme sahiplerinin not aldıkları taleplerini yetkili yerlere ileteceklerini söyledi.