Kosova Başbakanı: Kudüs’te büyükelçilik açmakta kararlıyız
Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.
Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenerek Kudüs’te büyükelçilik açma kararını yineledi.
Başbakan Hoti, "Teşekkürler Bay Netanyahu! Hükümetim, Kudüs’te büyükelçilik açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmekte kararlıdır" ifadesine yer verdi.
Netanyahu, Washington’da Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açan ilk Müslüman devlet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı.
Washington’da varılan anlaşma uyarınca Kosova’nın yanı sıra Sırbistan da Kudüs’te büyükelçilik açacak.
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