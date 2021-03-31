Lavrov'dan Türkiye açıklaması: "Bazı konularda ortak pozisyona sahip değiliz"

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:35

Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen konferansta, Rusya -Türkiye ilişkilerini ve Suriye meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ilişkilerin basit olmadığını belirten Lavrov, "Bazı konularda ortak pozisyona sahip değiliz hatta bazen pozisyonlarımız farklılaşıyor. Ancak Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye ile birçok ortak projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ilişkiler üst düzeydeki kontaklar ve iki ülke arasındaki kapsamlı gündem açısından doyurucu ve zengindir" diye konuştu.

"SURİYE’DEKİ M4 KARA YOLU ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNDİ"

Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili daha önce anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Bu anlaşma, anlaştığımıza göre daha yavaş uygulanıyor. Ancak Türk tarafı, Türkiye ile iş birliği yapan silahlı muhaliflerin Heyet Tahrir Şam ve diğer teröristlerden ayrılması dahil anlaşmadaki yükümlülüklerini teyit ediyor" dedi.

İdlib’deki terör gruplarının Suriye ordusuna saldırı düzenlemeye devam ettiklerini belirten Lavrov, bunların yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki M4 kara yolu ile ilgili anlaşmanın uygulanması konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Lavrov, söz konusu anlaşmanın bu yolun etrafında güvenli bölgenin oluşturulması ve Rus-Türk ortak devriyelerinin sürekli yapılmasını içerdiğini anımsattı.

Lavrov, "Burada ilerleme kaydedilmişti. Süreç sonradan yavaşlamıştı. Şimdi durumu düzeltiyoruz ve bu anlaşma hayata geçirilecek" dedi.