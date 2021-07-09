Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
Malatya'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
Darende ilçesinden Malatya istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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