Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

AA
09 Temmuz 2021 Cuma, 14:11
Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
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Darende ilçesinden Malatya istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde şarampole devrildi.


Kazada, 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


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