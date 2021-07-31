Manavgat'taki yangında korkutan gelişme! 3 gündür devam ediyor
Antalya'da Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın, Sevinç Mahallesi'ne ulaştı. Mahallede yaşayan birçok aile evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.
Antalya'da Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi’ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü.
Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.
"KAÇIN YANARSINIZ"
Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine 'Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü.
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