Maradona 60 yaşında: Hangisi gerçek Diego?

02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:20

Getty Images Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı ikinci gol, tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor.





Cuma günü Diego Maradona'nın 60'ıncı yaş günüydü. Pek çoğumuzun futbolun başıboş serserisi ve dehasının bugünü görebileceğine dair şüphelerimiz vardı.

Umutsuzluğun en derin, en karanlık çukurlarına inmeden önce, en yüksek zirvelere ulaşan bir hayat yıldızlıkla gelen övgülerle ve ona bahşedilen tanrısal statüyle baş edemiyordu. Ancak görünüşe göre onsuz da hayatta kalamıyordu.

Diego'yu doğru anlamak için Arjantin'in gizemini çözebilmek lazım. Diego gibilerin kendisini layık gördüğü büyüklük düzeyine taşıyabilecek Mesihler olmasına ihtiyaç duyan bir ülkedir Arjantin.

İnanılmaz paradokslarla dolu bir hikayeye sahip Maradona'yı takdir etmek için de, inişleri ve çıkışları hakkında anekdotları, destansı başarıları ve hatalarını da bilmek lazım.

PEKİ, GERÇEK MARADONA HANGİSİ?

Diego, Buenos Aires'in gecekondu kasabası Villa Fiorito'dan çıkan son derece yetenekli bir sokak çocuğu ve halkın adamı mı?

Yoksa Maradona bir tanrı, bir efsane ya da bir intikamcı olarak insanların hayallerinin, özlemlerinin ve Arjantin'in dünyanın en iyi ülkesi olduğuna dair kanaatlerin somutlaşmış hali mi?

LİDERLİĞİ AİLEDE ÖĞRENDİ

Sekiz çocuğundan beşincisi olan Diego'nun başarısı babası için "mangalın kralı" olmanın yanı sıra bir daha hiç çalışmaması anlamına geliyordu.

Diego da 15 yaşında zaten ailenin reisi haline gelmişti ve babasına onun yanında olmasını söyledi.

Diego, erken yaşlarından itibaren liderliğin ileriye doğru atılacak doğal bir adım olduğunu öğrendi. Bilhassa da ihtiyaç duyulan anlarda.

MARADONA SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HİÇBİR ŞEY BASİT DEĞİLDİ

Argentinos takımından arkadaşı Ruben Favret, bir hazırlık maçı için Brezilya'ya gittikleri bir hikâyesini şöyle anlatıyor:

"Renkli televizyon dönemiydi. Dönüşte hepimiz bir TV almak istiyorduk. Ama ikramiyelerimiz ödenmemişti. 18 yaşındaki Diego, herkes için ayağa kalktı ve Consoli'ye (Argentinos kulübünün başkanı) ödeme yapılmaması durumunda sahaya çıkmayacağını söyledi."

Bu dönemi Boca Juniors forması giyeceği dönem izledi. 4 milyon dolarlık transfer ücreti ve bazı Boca oyuncular ile çeklerin teminat olarak gösterilmesiyle transfer gerçekleşti. Maradona söz konusu olduğunda hiçbir şey basit ya da açık değildi.

Getty Images Arjantin'de bir pizzacı Guillermo Rodriguez, Maradona'nın 60. yaşı için yeni bir dövme daha yaptırdı.





Ancak daha sonra formasını giydiği Barcelona, onun en iyi dönemine asla şahit olamadı. 2 yıl top koşturduğu Barcelona'da bu sürenin yarısında Maradona ya hastaydı ya sakatlanmıştı.

Athletic Club'dan Andoni Goicoechea'nın korkunç müdahelesi sonrasında korkunç bir ayak bileği sakatlığı yaşadı.

Daha sonra Athletic Club ile oynadıkları Copa del Rey finalinde çıkan büyük kavganın baş kahramanı olunca kulüpteki kaderi neredeyse kesinleşmişti.

Aslında o noktada iflasın eşiğine gelmişti ve yeni mali teşviklerle bir hamle gerekliydi. Ayrıca, kendisini yabancı hissettirildiği Katalonya'daki hayata da asla uyum sağlayamamıştı.

Getty Images Maradona'nın 2000 yılında karısı Claudia Villafane ile Havana'da yaptığı tatilden.





YENİ GERÇEKLİK: KOKAİN

İki ayın ardından da İtalya'nın Napoli kulübüne transfer oldu. Ki burada da kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi.

Kalabalık, gürültülü ve özel hayatın esamesinin okunmadığı mafyatik şehirde Fioritolu çocuk Diego, artık Maradona markasını yaratmaya başladı.

Burada bu boğucu hayatının farkına varmıştı. Bir çocuktan daha fazlasıydı artık.

Kokain ise orada onun yeni gerçekliği oldu. Uyuşturucu tercihi, onu dünyadaki en iyi futbolcu olduğunu sürekli olarak kanıtlamak zorunda olmanın zorlu gerçeklerinden uzaklaştırdı.

'TANRI'NIN ELİ' SAVAŞIN İNTİKAMINI ALDI

Tüm bunların ortasında, öyle bir an geldi ki, şöhretinin yalnızca büyük bir futbolcu olduğundan daha ileriye taşıdı.

1986 Meksika Dünya Kupası'nda 'Tanrı'nın Eli' olmasaydı, dört yıl önce Birleşik Krallık'a karşı kaybedilen Falklands Savaşı'nın intikamı nasıl alınabilirdi ki?

Bu maç, ülkesinin gözünde ona ölümsüzlük bahşetti.

Getty Images Maradona, 2008 yılında doğup büyüdüğü Villa Fiorito'da çocuklara futbol topu imzaladı.





KİMSE SEFALETLERİNİ SERGİLEMEKTEN HOŞLANMAZ

Son projem futbolculuğunda emekliliğine kadar bir dönemi kapsayan Diego hakkında bir biyografi.

Gerisi çok kişisel ve tatsız. Yazmak için her şeyin başladığı yere, Villa Fiorito'ya geri gitmem gerekiyordu.

Beni kimse oraya götürmeyecekti. 2020'nin başlarında Buenos Aires'teki son günümdü. Ancak nihayet Buenos Aires'ten beni oraya götürebilecek bir taksici oldu ve onu güç bela ikna ettim.

Gergin bir sessizlik içinde seyahat ettik. Etrafı yarı çitlerle, düz olmayan kaldırımlarla ve bakıma muhtaç bitkilerle çevrilmiş küçük kutular şeklindeki evler görünmeye başladı.

Evlerin önüne konan çöp konteynerlerinin arasında çocuklar yalın ayak top oynuyorlardı.

Sokak daraldı ve düz olmayan bir toprak yola dönüştü. Sağa döndük. Kaldırıma yığılmış moloz yığınlarından kaçınmak için dar yolun ortasından bir adam yürüyordu.

Taksi şoförü mahcup bir ses tonuyla, "Diego'nun ilk evi şurada, 200 metre ileride" dedi. Evin önüne gelince arabayı durdurdu ama motoru çalışır vaziyette tuttu.

Bütün bitkiler orman gibi olmuştu. Öğleden sonraydı. Beyaz yelek giymiş bir adam sallanan sandalyesinden hızlıca ayaklandı.

"N'apıyorsunuz?" diye sordu.

Arabayı vitese takıp hızla kalkarken "Hiçbir şey, efendim. Arkadaşım sadece burayı görmek istedi..." diye cevapladı taksi şoförü. Solda tek kalesi olan toprak bir saha gördüm.

Oraya doğru giderken bölgenin tarihini ve en ünlü sakinini gösteren tek bir işaret dahi yoktu.

Ve burayı turistik bir cazibe merkezine çevirmeye dair hiçbir niyet de yok. Kimse sefaletlerini sergilemekten hoşlanmaz.

Burası Diego'nun eviydi. Çocuk Maradona'nın içinde büyüdüğü yer.

Aslında bugünlerde o çocuktan geriye kalanları bulmak zor. Şimdi Arjantin ligi takımı Gimansia de la Plata'nın teknik direktörü. Maradona, büyük sahneyi asla terk edemedi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ PARLAK GEÇMİYOR

Bir futbolcu olarak emekli olduktan sonraki hayatı için en hafif tabirle 'karmaşık' denebilir.

En az 11 çocuğu oldu. Yakın arkadaşı ve menajeri olan Guillermo Coppola ile bittiği gibi eski karısı Claudia Villafane ile olan ilişkisi de mahkemede son buldu.

Getty Images Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradon, Buenos Aires'te 35. yaş gününü kutlamak için eşi Claudia ve iki kızı Giannina (solda) ve Dalma (Sağda) ile birlikte poz veriyor.





2008-2010 yılında çalıştırdığı Arjantin milli takımından sonra birkaç kulübün daha başına geçti. Ancak futbolculuk döneminde elde ettiği hiçbir başarıyı kulüplerin başında hoca olarak elde edemedi.

Üç yıl önce kokaini tamamen bıraktığını söyledi Maradona. Aldığı tıbbi ilaçlarla sakin kalabiliyor.

KENDİNİ ŞANSLI SAYABİLİR

Lüks hayatı sevmekten dolayı aldığı kilolar, yaşadığı sakatlıklar, bu sebepten geçirdiği operasyonlar onun fiziksel zorluklarını açıklıyor.

Eylemlerinden dolayı duyduğu pişmanlıkları itiraf eden Maradona, hayatın sonuna kadar yaşanması gereken bir şey olduğunu da her zaman anlamıştı.

Şimdi 60 yaşında, çok daha yaşlı birinin deneyimlerinin birikimiyle, hayatta olduğu için kendini şanslı sayabilir.

Ve şanslı olduğu bu her gününü de kutlayacak.