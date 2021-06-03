Memleket Partisi TBMM'de resmen yerini aldı
Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde bulunan listeye göre resmen yerini aldı.
Muharrem İnce'nin kurduğu ve genel başkanlık koltuğuna oturduğu Memleket Partisi'nin TBMM'nin internet sitesinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı bölümünde yer aldığı görüldü.
3 vekille listeye giren Memleket Partisi resmen TBMM'deki yerini aldı.
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