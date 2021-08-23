MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda Tok krizi
MHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkez tarafından feshedildi ve İl Başkanı Serkan Tok görevden alındığı iddia edildi.
MHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda feshedildiği ve İl Başkanı Serkan Tok ise görevinden alındığı iddia edildi.
Serkan Tok’un yerine il başkanlığına Başkan Yardımcısı Ferhat Temizer’in vekalet edeceği belirtildi. Yaşanan durumla alakalı il başkanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, Serkan Tok’un görevden alınmasında, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Serkan Tok ve yönetiminden memnun olmamasının etkisi var.
GENEL MERKEZDEN TALİMAT GELDİ
Gazete Duvar'dan Çağdaş Caner Koçak'ın haberine göre, Serkan Tok’un görevden alınması ve il başkanlığının feshedilmesine ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, Başkan Yardımcısı Ferhat Temizer’e “İl başkanlığını ikinci bir emre kadar kapatıyorum. Anahtarı teslim al” dediği iddia edildi.
Bir süredir Serkan Tok ve yönetimi ile fikir ayrılıkları olduğu bilinen Milletvekili İsmail Özdemir’in bu durumla alakalı genel merkezle görüştüğü, genel merkezde bir süredir Serkan Tok’un görevden alınması hususunda istişare ettiği kulis bilgileri arasında yer aldı. Öte taraftan il başkanlığı için dört ismin öne çıktığı, genel merkezde gerekli görüşmelerin ardından yeni bir atamanın yapılacağı gelen iddialar arasında.
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