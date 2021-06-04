Milliyet yazarı Hakkı Öcal'dan Nevşin Mengü'ye çirkin sözler
Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal'ın, AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun "Üç ayda bir maaş alıyorum. İlk haftadan maaş bitiyor" sözlerini eleştiren Gazeteci Nevşin Mengü'ye yönelik ifadeleri tepki çekti.
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun "Üç ayda bir maaş alıyorum. İlk haftadan maaş bitiyor. Ona yardım. Buna yardım" sözlerine "Lamborghini’nin benzin masrafına yetmez zamlardan sonra" yorumunu yapan gazeteci Nevşin Mengü'ye, Milliyet yazarı ve Ibni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal'ın yanıtı sosyal medyada tepki çekti.
"BENZİNİNİ DÜŞÜNÜR"
Mengü'nün paylaşımını Twitter hesabından alıntılayan Öcal, "Lamborghini alan adam benzinini düşünür! Başkasına girip çıkan ne Sn. @nevsinmengu" yazdı.
Bu sözlere pek çok Twitter kullanıcısından da tepki geldi.
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