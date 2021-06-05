Moody's, 2021 yılı takviminde Türkiye'nin kredi notu raporunu yayımlamadı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı takviminde Türkiye ile ilgili kredi notu raporu yayımlamadığı ortaya çıktı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi. Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "Negatif" görünüm ile "B2" olarak değerlendiriyor. Moody's'in takviminde bir sonraki Türkiye değerlendirme tarihi 4 Aralık olarak görülüyor.
Öte yandan Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tutan S&P de, 28 Mayıs'ta yıllık takviminde görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu yayımlamamıştı.
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