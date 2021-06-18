Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa nakit desteği

18 Haziran 2021 Cuma, 15:58

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnafa yönelik ikinci etap yardım paketi kapsamında, tek sefere mahsus 500 TL nakdi destek sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnafa maddi destekte bulunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci etap maddi yardım paketinden, kafeteryalar, pide salonları, dönerciler, hamburgerciler, yiyecek içecek ağırlıklı hizmet veren lokantalar ve diğer restoranlar, barlar, gazinolar ve içkili/içkisiz yiyecek, içecek hizmet sunum faaliyeti veren işletme sahibi esnaf yaralanabilecek. Paket kapsamında ihtiyaç sahibi esnafa tek sefere mahsus 500 TL nakdi destek sağlanacak.

İLK ETAP MADDİ DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa nakdi destek programı kapsamında ilk etapta kahvehane, kıraathane, kantin, elektronik oyun salonları ve spor salonu işletmecilerinin yanı sıra “S” plakalı servis araç sahipleri ve "BB” plakalı özel toplu taşıma araç sahipleri, nakdi destekten yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa verilen ilk etap nakdi desteğe başvuruların devam ettiği belirtildi.

“ESNAFIMIZIN MADDİ, MANEVİ YANINDAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, dünyada ve Türkiye’de 2020 yılından bu yana görülen başta sağlık olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyen salgın nedeni ile birçok destek paketini vatandaşlar için hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini söyledi. Bu zor günlerin birlikte ve dayanışma ile atlatılabileceğini vurgulayan Başkan Gürün, şöyle konuştu:

“Mart 2020 yılında ülkemizde de görülmeye başlayan salgınla birlikte sağlıktan ekonomiye, sosyal hayatımızdan gündelik yaşamımıza her şey değişikliğe uğradı. Bu süreçte birçok esnafımız ya dükkanını kapattı ya da zararına açmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomisi için tedbirleri hayata geçirmeye başladık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye maddi, manevi vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok destek paketini hayata geçirdik. Esnafımızın eski günlerdeki gibi yüzünün gülmesi, evine ekmek götürebilmesi için desteğimiz devam edecek. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymaya devam etmelerini, aşılarını olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu salgını birlikte yenebilir, normal hayatımıza geri dönebiliriz."