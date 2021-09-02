Mustafa Balbay yazdı: Erdoğan'ın baraj planı

02 Eylül 2021 Perşembe, 13:10

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Ortak payda: Karşıdevrim!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Balbay bugünkü yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamalarını ele aldı.

Balbay, Bahçeli'nin seçim barajını yüzde 7 olarak belirlendiğini açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP ile nereye kadar gidilebileceğini test ettiğini" söyledi. Balbay, "Saray iktidarı vermemek için her şeyi yapacak" dedi.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan, daha demokratik olduğu için mi baraj düşsün istiyor? Elbette değil. MHP ile nereye kadar gidilebileceğini test ediyor. Hepsi bu. Bahçeli de dün yüzde 7’yi 'tescilledi'. Ama baraj, seçim sürecinin tek konusu değil. Konu seçimden açılmışken, Saray iktidarı vermemek için her şeyi yapacak. Ama gündem bunun yerine şu olmalı: İktidarı almak için her şeyi yapmalı!

Erdoğan Bayraktar’ın doğrulamaları iktidar katında henüz yankı bulmadı. Bayraktar’ın doğruları söyleme suçunun cezası ne olacak? İktidar buna henüz karar veremedi!"