Muz içerisinde yakalanan tonlarca kokainin detayları belli oldu

24 Haziran 2021 Perşembe, 17:02

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) bünyesinde gerçekleşen iki operasyonda da üç uydu takip sistemi GPRS cihazı bulundu. Cihazlar sayesinde uyuşturucunun çıkış noktasından varış noktasına kadar satıcı ve alıcısı tarafından GPRS cihazı ile izlendiği belirlendi. İlk operasyonda bin 300 kilogram kokain ile birlikte yakalanan 5 kişi tutuklanmıştı. Sonradan ele geçirilen 463 kilogram kokain ile ilgili operasyonunda da 1 kişi tutuklandı.

İLK GEMİ İHBAR EDİLDİ

Edinilen bilgiler göre; Ekvador Puerto Bolivar Limanı’ndan çıkan Liberya bayraklı MSC Çapuciner Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 9210086 numaralı gemide uyuşturucu madde bulunduğu ihbar edildi. Bunun üzerine geminin liman sahasına girdikten sonra yapılan aramada muz kolileri arasındaki çantalar ve boks torbaları içinde 1 ton 300 kg kokain ele geçirildi. Bu operasyonda muz kolileri arasında ortaya çıkarılan kokain çantalarında iki adet uydu takip sistemi GPRS cihazı bulundu. Bu cihazla kokainin rotasının hem satıcısı hem de alıcısı tarafından uydudan an be an takip edildiği ifade edildi. İkinci operasyonda da muzların arasında gizlenmiş kokainin arasında bir GPRS cihazı bulundu.

SERBEST BÖLGE ÜZERİNDEN ÇIKARTILACAKTI

Bugüne kadar bir defada ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kg kokain ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Muz konteynırının Mersin Limanı’ndan Serbest Bölge koridoru üzerinden buradaki antrepoya indirileceği belirlendi ve muzun ithalatçısı olan şirketin sahipleri Nimet Ş, Halil İbrahim Ş, ile Mesut S, Rojbin S, ve Erdal Ş, tutuklandı.

İkinci operasyonda da yine Ekvador’dan Mersin’e gelen Portekiz bayraklı Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) 8104565 numaralı Amanda isimli gemide bulunan ve konşimentosunda muz olarak geçen 5 konteynır riskli olarak değerlendirildi. Yapılan aramalarda 463 kilogram kokain bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 125 ton ithal muzun alıcısının yine Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren bir şirket olduğu saptandı. Bu şirketten de bir kişi tutuklandı.