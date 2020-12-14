Nakkaş Veli, 'kaza'da ölmedi!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 12:31

Kahramanmaraş'tan Denizli'ye bir cami restarasyonunda çalışmak için gelen nakkaş Veli Özbek, 26 Ekim günü inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi. Ajanslar, Özbek'in ölümünü, "Denizli’de cami restorasyonunda çalışan 20 yaşındaki genç nakkaş, memleketine erken gidebilmek için fazla mesai yaparak çalıştığı sırada iskeleden düşerek hayatını kaybetti" ifadeleriyle duyurdu.

Özbek'in ölümünün ardından, ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Özbek ailesinin avukatı Akif Zorkun, süreci Cumhuriyet'e anlattı.

MÜTEAHHİT SORUMSUZ, DİYANET SESSİZ

Olayda ağır ihmallerin bulunduğunu dile getiren Zorkun, "Selçuklu döneminden kalma bir caminin yanında betonerme bir cami yapılıyor. Veli de o caminin restorasyonunda nakkaşlık yapıyor. Çok tecrübeli de değil aslında. Tek başına çalışırken iskeleden düşüp vefat etmiş. Sigortası yapılmadığı gibi savcılık ifadelerinde müteahhitin 'çocuk benim çalışanım değildi' demesi sözkonusu" diye konuştu.

100 TL YEVMİYE UĞRUNA

Gerekli önlemler alınmadan, inşaat sahasında Veli Özbek'in çalıştırıldığını dile getiren avukat Zorkun şunları söyledi:

"Bu genç çocuklar, Çağlayancerit'te sosyal hiçbir imkanları olmadığı için beden işçiliği yapmak üzere çevre illere gidiyorlar. Veli de hobi haline getirdiği resim işini yapabilmek için bu müteahhite inanmış. Sadece 100 tl yevmiye karşılığında sabahtan geceye kadar çalışıyormuş. Tek başına burada bırakılıp hiçbir önlem almadan, güvenlik ekipmanı vermeden, 2 metre gibi çok da yüksek olmayan bir yerden düşüp vefat ediyor. Orada da diğer cami cemaatinden merak üzerine gelenler buluyor cesedini tesadüfen."

"BİR TAZİYE BİLE YOK"

Olayın ardından hem Kaymakamlık nezdinde hem de Diyanet'e bağlı kurumlar nezdinde bir girişimde bulunduğunu ancak bunlardan da yalnızca müteahhiti sorumlu tutan, "Elimizde bizi hukuken bağlayan sözleşme var. Aile de kimse de birşey yapamaz" şeklinde yanıtlar aldığını belirten Zorkun, aynı şekilde cami yaptırma derneğinin de vefattan sonra ne bir ziyarette ne de bir taziyede bulunduğuna dikkat çekti.

"Ölen öldüğüyle kaldı" diyen Zorkun, buna karşın soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli hukuki mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor.



