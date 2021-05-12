Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce Kanal İstanbul için söylediği sözleri Twitter hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Ongun, "Sayın Numan Kurtulmuş'un eleştirilerine katılıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:01
Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanlığı döneminde Kanal İstanbu projesine karşı söylediği sözler, sosyal medyanın gündeminde. O dönem, şimdiki partisi AKP'ye muhalif olan Kurtulmuş, o dönem TV8'de yayın yapan Erkan Tan'ın yayınına katılıp, bu projenin "Tutarsız bir hayal" olduğunu söylemişti.


MURAT ONGUN: KURTULMUŞ'A KATILIYORUZ

Kurtulmuş'un sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından, söz konusu videoyu İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından paylaştı. Ongun, "İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'un eleştirilerine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.


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