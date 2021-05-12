Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce Kanal İstanbul için söylediği sözleri Twitter hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Ongun, "Sayın Numan Kurtulmuş'un eleştirilerine katılıyoruz" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanlığı döneminde Kanal İstanbu projesine karşı söylediği sözler, sosyal medyanın gündeminde. O dönem, şimdiki partisi AKP'ye muhalif olan Kurtulmuş, o dönem TV8'de yayın yapan Erkan Tan'ın yayınına katılıp, bu projenin "Tutarsız bir hayal" olduğunu söylemişti.
MURAT ONGUN: KURTULMUŞ'A KATILIYORUZ
Kurtulmuş'un sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından, söz konusu videoyu İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından paylaştı. Ongun, "İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'un eleştirilerine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Verilerle Kanal İstanbul - Prof. Dr. Kaya ÖZGEN
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi