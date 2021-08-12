Son dakika... Başakşehir'de ayakkabı atölyesinde çatı yangını
İkitelli'de 5 katlı ayakkabı atölyesinin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
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