Son dakika... Başakşehir'de ayakkabı atölyesinde çatı yangını

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İkitelli'de 5 katlı ayakkabı atölyesinin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:22

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