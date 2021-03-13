Özel sporcular Avrupa şampiyonu
Fransa’da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Kadınlar Milli Takımı 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.
Fransa’da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Kadınlar Milli Takımı 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.
Fransa’da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın son gününde 200 metrede Muhsine Gezer Gümüş madalya, Fatma Damla Altın Yüksek atlamada gümüş madalya, Oğuz Türker 3000 Metrede bronz madalya kazandılar. Bu sonuçlar ile Türkiye şampiyonayı; 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamlarken, Kadın Milli Takımı ise 32 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu oldu.
Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın "En iyi Kadın Atleti" seçildi. Uzun atlama ve 60 metrede altın madalya kazanan, 4200 ve 4400 metre şampiyon olan "Bayrak yarışı" üyesi Esra Bayrak şampiyonanın en iyi atleti seçildi.
VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Madalya kazanan özel sporcular şöyle:
Esra Bayrak: Uzun Atlama (Altın madalya)
Esra Bayrak: 60 Metre (Altın madalya)
Edanur Akın: 3000 Metre Yürüyüş (Altın madalya)
Kadınlar 4 X 200 Metre (Altın madalya) (Esra Bayrak, F.Damla Altın, Muhsine Gezer, Edanur Akın)
Muhsine Gezer: 800 Metre (Gümüş madalya)
Muhsine Gezer: 400 Metre (Gümüş madalya)
Muhsine Gezer: 200 Metre (Gümüş madalya)
Fatma Damla Altın: Pentatlonda (Altın madalya)
Kadınlar 4 X 400 Metre (Altın madalya) (Esra Bayrak, F.Damla Altın, Muhsine Gezer, Edanur Akın)
Fatma Damla Altın: 60 M Engelli (Gümüş madalya)
Fatma Damla Altın: Yüksek Atlama (Gümüş madalya)
Fatma Damla Altın:Uzun Atlama (Bronz madalya)
Oğuz Türker 3000 Metre (Bronz madalya)
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü