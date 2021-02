Perseverance'ın 7 aylık Mars yolculuğu: 'Mükemmel bir hat üzerinde'

Görsel: NASA

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, Mars'a gitmek için yaklaşık 7 aylık yolculuk yaptı.

Jezero Kraterine inen aracın üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon var.

NASA'nın "Adını Mars'a Gönder" kampanyasıyla 10 milyon 9 yüz 32 bin 2 yüz 95 isim taşıyan üç mikroçip de Mars'a gönderildi. Ajans en son Curiosity ile Mars'a 1,2 milyon isimli bir mikroçip taşımıştı.

Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2 milyon 528 bin 844 kişinin ismi bulunuyor.

İsminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather kazanmış, "Perseverance" (Sebat) ismi araca verilmişti.

Aracın elde ettiği örnekler, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek.

Daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderileceği, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor.

NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

