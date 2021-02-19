Perseverance'ın 7 aylık Mars yolculuğu: 'Mükemmel bir hat üzerinde'

19 Şubat 2021 Cuma, 11:23

Görsel: NASA

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, Mars'a gitmek için yaklaşık 7 aylık yolculuk yaptı.

Jezero Kraterine inen aracın üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon var.





KAMPANYAYA EN ÇOK BAŞVURU TÜRKİYE’DEN OLMUŞTU

NASA'nın "Adını Mars'a Gönder" kampanyasıyla 10 milyon 9 yüz 32 bin 2 yüz 95 isim taşıyan üç mikroçip de Mars'a gönderildi. Ajans en son Curiosity ile Mars'a 1,2 milyon isimli bir mikroçip taşımıştı.

Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2 milyon 528 bin 844 kişinin ismi bulunuyor.

İSMİNİ 11 YAŞINDAKİ ALEXANDER VERDİ

İsminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather kazanmış, "Perseverance" (Sebat) ismi araca verilmişti.

Aracın elde ettiği örnekler, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek.

Daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderileceği, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor.

NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı.

Bir gün önce Perseverance'ın "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını ve sorunsuz bir iniş beklediğini belirten NASA, 1970'lerde Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalamış oldu.

CRUOSİTY'YE GÖRE ÇOK DAHA GELİŞMİŞ BİR ARAÇ

Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars'ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

Mars'tan ilk fotoğraf / NASA

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın Mars'a gönderdiği ve "InSight" olarak isimlendirdiği uzay aracında "Köstebek" olarak da bilinen kırıcı ve delici bir ekipman bulunuyor. / NASA

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars'ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.