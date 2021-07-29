Polisten şiddete maruz bırakılan kadına: 'Dikkat edin kendinize'

29 Temmuz 2021 Perşembe, 15:46

Türkiye'de her geçen gün kadına karşı işlenen şiddet suçları artmakta ve kadınların yaşam hakları için riskli tehditler oluşmaktadır. Bu hak ihlallerine maruz bırakılan kadınlardan biri olan Duyguhan Çimen, çocuğunu ve kendisini korumak için adalet mücadelesi vereiyor.

Çimen, maruz bırakıldığı şiddeti ve dava sürecini Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

'BENDEN İZİNSİZ ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİMİ BİR BELLEKTE TOPLAYIP BANA GÖNDERDİ'

Şiddet nasıl başladı ve boşanma aşamanızda hangi haksızlıklarla karşılaştınız?

'Ben 2017 yılında görücü usülü evlendirildim. Kendisini önceden tanımıyordum. Evliliğim boyunca her gün şiddet gördüm. Bana hep hakaret ediyordu. Evlendikten bir süre sonra uyuşturucu kullandığını öğrendim. Onun tedavi olması için hastaneye yatırdık ama tedaviyi reddetti. Sonra çocuğum oldu, çocuğuma şiddet göstermeye başlayınca boşanma davası açtım. Boşandıktan sonra da sürekli bizi rahatsız etmeye devam etti. Kapımıza dayanıyordu, çevremdeki insanları rahatsız ediyordu. Kadın sığınma evine gitmeyi tercih ettim ve bir dönem orada kaldım. Şehir değiştirdim ve işe girip sığınma evinden ayrıldım. Bir sürü dava açtım ve uzaklaştırma kararları da çıkarttırdım. Ailemi arayıp benim hakkımda 'kızınız gittiği yerlerde para karşılığı insanlarla birlikte oluyor' gibi cümleler söylüyor. Ben çocuğumu ona göstermedim ve ben evliyken benden izinsiz çektiği videolarımı, görüntülerimi bir bellekte toplayıp bana gönderdi. Beni görüntülerimi yaymakla tehdit ediyor. Bu videoları herkese göndereceğini söyledi. Bununla ilgili de dava açtım. Ne yapacağımı bilmiyorum artık.'

'POLİS, PANDEMİDEN ÖTÜRÜ DIŞARI ÇIKARTIYORUZ, DİKKAT EDİN DEDİ'

Davalar nasıl sonuçlandı ve fail tutuksuz mu yargılanıyor?

'Boşanma davamız sonuçlandı ama bana gösterdiği şiddetten dolayı devam eden davalar var. Ailemle ve arkadaşlarımla olan davaları bile var. Şu an tutuksuz yargılanıyor. Ama cezaevinde olması gerekiyor. Polis bir gün beni arayıp 'Size uyguladığı şiddetten ötürü cezaevine girmiş, şimdi pandemiden ötürü dışarı çıkartıyoruz, dikkat edin' dedi. Ben onun madde bağımlısı olduğundan adım gibi eminim. Test yapılsın, çünkü akıl sağlığı yerinde değil. Etrafımdaki herkes benim yanımda, onların desteğiyle sesimi duyuruyorum. Ben kötü hiçbir şey yapmadım.'