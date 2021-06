Radiohead ve Foo Fighters pandemide mağdur olan müzisyenlere destek için bisiklet tasarladı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:41

Tüm dünyada, pandemiden etkilenen müzisyenlere destek kampanyaları yürütülmeye devam ediyor. Son olarak Radiohead ve Foo Fighters gibi müzik gruplarının tasarladığı bisikletlerin satışı için düzenlenen müzayedede koronavirüs pandemisinin etkilediği müzisyenlere destek olmak amacıyla 142 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 242 bin TL) toplandı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, müzayededen elde edilen gelir, konserlerin neredeyse durması nedeniyle finansal olarak ağır biçimde etkilenen canlı müzik ekiplerini desteklemek için oluşturulan küresel Crew Nation fonuna bağışlandı. Açık artırmaya çıkarılan bisikletleri, Birleşik Krallık merkezli bisiklet üreticisi Brompton sağladı.

NME'nin haberine göre müzayede için bisiklet tasarlayan müzisyenler ve müzik grupları listesinde şu isimler yer alıyor: Foo Fighters, Radiohead, Phoebe Bridgers, Rise Against, Enrique Iglesias, LCD Soundsystem, Khruangbin, Nathan East, Dinosaur Jr., Oh Wonder, Underworld, Sub Pop, Neko Case.

RADIOHEAD'İN BİSİKLETİNE 24 BİN DOLAR

Greenhouse Auctions aracılığıyla satılan Radiohead'in tasarımı 24 bin dolara (yaklaşık 210 bin TL) alıcı bularak en çok gelir getiren bisiklet oldu. Dazed'in bildirdiğine göreyse bisikletler sanatçıların ve grupların albümlerinden görseller içeriyor.

Etkinliğin düzenleyicileri arasında yer alan Nurit Smith şu ifadeleri kullandı:

"Bisiklet tasarlayan ve Crew Nation'a desteklerini sunan tüm harika sanatçılara ve her şeyi mümkün kılan Brompton'daki arkadaşlarımıza minnettarız."

Bisiklet markası Brompton adına konuşan Tevis Jory ise şunları söyledi:

"Fikir basit bir hedefle doğdu: Pandemiden etkilenen mümkün olduğunca çok sayıda canlı müzik ekibine destek olmak."